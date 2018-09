Istanbul (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat die Türkisch-Deutsche Universität in Istanbul als Meilenstein in den Beziehungen zwischen beiden Ländern gewürdigt. Gauck eröffnete die Hochschule im Istanbuler Stadtteil Beykoz am letzten Tag seines Türkei-Besuches am Dienstag zusammen mit dem türkischen Präsidenten Abdullah Gül. Dabei bezeichnete Gauck die TDU als "ein neues Kapitel in den Wissenschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern".

