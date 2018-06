Berlin (AFP) Im Fall einer Verschärfung des Konflikts mit der Ukraine ist die Bundesregierung notfalls bereit, auch wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland mitzutragen. Niemand wünsche sich, dass es zu solchen Maßnahmen komme, hieß es in einem Beschluss der Klausurtagung von Union und SPD, die am Montag in Königswinter bei Bonn begonnen hatte. Die Koalition wäre jedoch "dazu bereit und entschlossen, falls sie unumgänglich werden".

