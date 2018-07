Moskau (AFP) Russland hat seine umstrittenen Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine beendet. Die Soldaten seien in ihre Kasernen zurückgekehrt, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montagabend in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Chuck Hagel. Russland übte zugleich heftige Kritik an den neuen Sanktionen der EU, die unter anderem Generalstabschef Waleri Gerassimow, Vize-Regierungschef Dmitri Kosak und Anführer der prorussischen Milizen in der Ostukraine treffen.

