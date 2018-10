Missoula (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf einen deutschen Austauschschüler in den USA ist der Schütze erstmals vor Gericht erschienen. Die Staatsanwaltschaft in Missoula warf dem 29-jährigen Markus K. am Montag (Ortszeit) vorsätzliche Tötung vor, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP aus der Stadt im Bundesstaat Montana berichtete. Der Verdächtige beteuerte dagegen, den 17-jährigen Hamburger für einen Einbrecher gehalten zu haben. Das Gericht setzte die Kaution für eine vorläufige Freilassung von K. auf 30.000 Dollar (knapp 22.000 Euro) fest.

