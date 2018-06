München (AFP) Ihre Kinder schenkten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eine Glitzerkette mit gelbem Stein - nun ist sie ihr Talisman. "Ich trage die Kette bei all meinen Einsatzreisen", sagte die Ministerin in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit der Illustrierten "Bunte". Es sei ein Geschenk von ihren Kindern zu Weihnachten gewesen.

