Lubumbashi (AFP) Das Rote Kreuz rechnet mit bis zu 200 Toten bei dem schweren Zugunglück in der Demokratischen Republik Kongo. Der Verantwortliche für die südöstliche Provinz Katanga, in der sich das Unglück vor einer Woche ereignet hatte, sagte am Montag, die Rettungskräfte hätten "keine andere Wahl gehabt, als die Opfer in Massengräbern zu beerdigen". Mindestens sieben Gräber seien ausgehoben und darin "zwischen 15 und 30 Menschen begraben" worden, sagte Bondo Mitonga der Nachrichtenagentur AFP.

