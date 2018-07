Brüssel (AFP) Die wegen des Konflikts in der Ukraine verhängten neuen Sanktionen der Europäischen Union betreffen unter anderem den russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow. Sein Name findet sich auf einer Liste von insgesamt 15 Russen und Ukrainern, die am Dienstag im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde. Den Genannten werden Handlungen vorgeworfen, "die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen".

