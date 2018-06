Paris (AFP) Der sozialistische Präsident der Nationalversammlung in Frankreich, Claude Bartolone, hat seine eigenen Leute zur Geschlossenheit bei der Abstimmung über den umstrittenen Sparplan ihrer Regierung aufgerufen. Die sozialistischen Abgeordneten sollten "der Krise nicht noch eine Krise hinzufügen", sagte Bartolone am Dienstag wenige Stunden vor einer wichtigen Abstimmung im Parlament über das Sparpaket. Mehrere Abgeordnete der Regierungsmehrheit drohen mit Enthaltung oder gar Ablehnung der Einsparungen in Höhe von 50 Milliarden Euro zwischen 2015 und 2017.

