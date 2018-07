Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln wird am kommenden Sonntag nach seinem letzten Heimspiel in der laufenden Saison mit der Meisterschale für den Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft ausgezeichnet. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, übernehmen DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig und Harald Strutz, der Vizepräsident des Ligaverbandes, die Ehrung nach der Partie gegen den FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky). Rettig war einst Manager bei den Geißböcken.

Die Trophäe, die 2009 erstmals an den damaligen Zweitliga-Champion SC Freiburg übergeben worden war, erinnert in ihrer Gestaltung stark an die Schale für den deutschen Meister.

Der erkennbare siebenzackige Stern soll dabei die Tugenden symbolisieren, die für den Gewinn der 2. Bundesliga erforderlich seien: Leidenschaft, Teamgeist, Siegeswille, Durchsetzungsvermögen, Technik, Nervenstärke und Taktik.