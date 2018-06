München (SID) - Der FC Bayern tritt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid mit einer sehr offensiven Aufstellung an. Vor der Vierer-Abwehr mit Philipp Lahm als rechter Verteidiger hat Trainer Pep Guardiola Bastian Schweinsteiger aufgeboten. Davor spielen zwischen den Flügeln Arjen Robben und Franck Ribéry in den zentralen Positionen Toni Kroos und Thomas Müller. Hinzu kommt Mario Mandzukic als Stumspitze.

Real Madrid tritt in der erwarteten bestmöglichen Aufstellung an. Neben Weltfußballer Cristiano Ronaldo spielt der Waliser Gareth Bale diesmal von Beginn an. Im Hinspiel war Bale in der 73. Minute für Ronaldo eingewechselt worden.