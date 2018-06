Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit seinem Trikotsponsor Postbank vorzeitig bis 2020 verlängert. "Diese lange Laufzeit gibt uns Planungssicherheit, sie unterstreicht das große Vertrauen. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft", sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers zu der seit 2009 bestehenden Zusammenarbeit.

Inhalte des leistungsbezogenen Vertrages gab der fünfmalige Meister nicht bekannt. Die Borussia bewege sich bei den Zahlen aber wie in der Bundesliga in der oberen Hälfte der Tabelle, so Schippers.

Im Jahr 2020 wird die Postbank elf Jahre Trikotsponsor der Borussia sein, länger zierte nur das Logo des ersten Sponsors (Erdgas) in den 70er- und 80er-Jahren die Brust der Gladbacher Profis.