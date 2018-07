London (dpa) - Der Zweck heiligt die Fußballmittel beim FC Chelsea - erst recht, wenn es um Titel geht, meint André Schürrle. Kühl hat der Nationalspieler vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid die jüngste Defensivtaktik von Trainer José Mourinho verteidigt.

"Wer sagt, wir könnten nicht Fußball spielen, obwohl wir gewinnen, ist einfach neidisch", beschied Schürrle die Kritiker des Mauerstils.

Ob Mourinho am Mittwoch an der Stamford Bridge wie beim 0:0 in Madrid oder dem 2:0 bei Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool erneut mit allen Mann hinten dicht macht oder nicht, ist Schürrle völlig egal. "Gewinnen ist das Wichtigste. Du kannst perfekten Fußball spielen, viele Pässe - und verlierst trotzdem. Aber das will keiner", sagte der Ex-Leverkusener. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat sogar Spaß daran gefunden, zu verteidigen.

Dass am Mittwoch unbedingt ein Tor her muss, um den Finaleinzug vor einem Elfmeterschießen zu schaffen, bereitet dem Profi keine Kopfschmerzen. "In einem Spiel gibt es immer Gelegenheit für die Offensive. Wir beherrschen beide Arten und können auch das Spiel machen und Tore erzielen. Wir hoffen, dass wir auch Atlético vor Probleme stellen können, wenn sie nur verteidigen wollen."

Der Sieg in Liverpool hat nicht nur den Titelkampf in der Premier League wieder spannend gemacht, sondern den Blues auch viel Selbstvertrauen für die Aufgabe gegen Madrid geliefert. Während Chelsea in der Liga auf einen Ausrutscher von Liverpool oder Manchester City hoffen muss, hat der Club in der Königsklasse alles selbst in der Hand. "Wir brauchen eine gute Balance. Kompakt in der Defensive, aber sehr gut, wenn wir den Ball bekommen", meinte Schürrle und rechnet fest mit dem Weiterkommen.

Möglicherweise kann Mourinho wieder auf John Terry zurückgreifen. Der Coach stellte in Aussicht, dass der Kapitän nach seiner Knöchelverletzung aus dem Hinspiel zurückkehren könnte. Terry trainierte am Dienstag mit - und überraschend auch Torhüter Petr Cech, der sich in Madrid die Schulter ausgekugelt hatte.

Bei Atlético wird nur der gesperrte Gabi fehlen. "Ich bin sicher, dass wir ins Endspiel einziehen werden. Wir wissen, dass es schwer werden wird, aber wir sind für große Aufgaben gerüstet", sagte der Kapitän dennoch.

Der angeblich von Chelsea umworbene Stürmerstar Diego Costa erwartet in London eine andere Partie. "Ich glaube, Chelsea wird vor eigenem Publikum mehr aus der Defensive herauskommen müssen. Wenn sie das nicht tun, werden wir einen Weg suchen, die Festung zu knacken." Zu den Gerüchten über einen angeblichen Wechsel sagte der Torjäger: "Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin sehr glücklich und zufrieden bei Atlético."

Der Tabellenführer der spanischen Liga machte am Sonntag mit dem 1:0 beim FC Valencia einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Die Rot-Weißen müssen nur noch zwei der ausstehenden drei Spiele gewinnen, um den ersten Meistertitel seit 1996 zu feiern. Zuvor jedoch geht es für das Team von Coach Diego Simeone um den Final-Trip der Champions League am 24. Mai nach Lissabon. Dorthin will Schürrle mit Chelsea natürlich auch: "Jeder von uns glaubt daran, dass wir die Champions League gewinnen können", verkündete er selbstbewusst.