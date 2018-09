Berlin (AFP) Amnesty International hat die zunehmend dramatische Lage von Flüchtlingen an der griechischen Grenze zur Türkei beklagt. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht sprach die Menschenrechtsorganisation von "unhaltbaren Zuständen" und forderte die EU auf, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einzuleiten. Flüchtlinge hätten berichtet, dass ihnen Pässe und Geld abgenommen worden seien, berichtete Amnesty. Dann seien sie mit Waffen bedroht und in kleinen Booten zurück in die Türkei abgeschoben worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.