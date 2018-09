Lucknow (AFP) Eine Fernsehdiskussion in Nordindien ist am Montag lebensgefährlich eskaliert: Am Ende der Aufzeichnung der Sendung in einem Park in der Stadt Sultanpur, 160 Kilometer nördlich von Lucknow, zündete sich ein Zuschauer plötzlich selbst an, wie die Polizei und Augenzeugen am Dienstag mitteilten. Demnach übergoss sich der Mann namens Durgesh Kumar Singh mit Benzin, zündete sich an und griff nach dem örtlichen Anführer der Partei Bahujan Samaj, Kamruzzama Fauji. Beide Männer hätten in Flammen gestanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.