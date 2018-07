Aden (AFP) Bei einer Offensive des jemenitischen Militärs gegen den Ableger des Al-Kaida-Netzwerks auf der Arabischen Halbinsel(AQAP)sind am Dienstag 30 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Sicherheitskräfte und der Rettungsdienste wurden in der Provinz Schabwa 18 Soldaten und zwölf AQAP-Kämpfer getötet. Zehn Soldaten wurden diesen Angaben zufolge verletzt, 15 gerieten in Gefangenschaft.

