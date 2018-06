Nairobi (AFP) Mit seiner Unterschrift hat der kenianische Staatschef Uhuru Kenyatta am Dienstag ein umstrittenes Gesetz zur Polygamie in Kraft gesetzt. In einer Erklärung des Präsidentenamts hieß es, die Neuregelung führe "die verschiedenen Ehegesetze zusammen". Das Gesetz erlaubt Männern die Eheschließung mit beliebig vielen Frauen, ohne ihre Erstfrauen vorher zu befragen. Der Verband kenianischer Rechtsanwältinnen kündigte bereits rechtliche Schritte gegen das Gesetz an.

