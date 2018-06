New York (dpa) - Der amerikanische Musiker Paul Simon und seine Frau, die Sängerin Edie Brickell, sind wegen eines häuslichen Streits festgenommen worden.

Die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur dpa am Montag, dass beide am Samstag in ihrem Haus in New Canaan nördlich von New York "wegen ungebührlichen Verhaltens" in Gewahrsam genommen worden waren. Vor Gericht erschienen die beiden Grammy-Gewinner am Montag demonstrativ versöhnt - Hand in Hand.

"Wir sind beide wieder im Reinen miteinander", sagte Simon dem "New Canaan Advertiser" zufolge im Gericht. "Wir fahren jetzt wieder nach Hause und gucken unserem Sohn beim Baseball zu. Wir hatten einen Streit, das war aber sehr ungewöhnlich für uns." Brickell beteuerte, dass sich keiner der beiden von dem anderen irgendwie bedroht fühle.

Dabei war sogar der Notruf gewählt worden - allerdings von ihrer Mutter, wie Simons Anwalt Allan Cramer erklärte. Beide hatten aber einfach einen Streit. "Er wuchs in Queens auf, sie in Texas - da hat man einfach unterschiedliche Ansichten, wie man mit einem Streit umgehen sollte." Alles sei aber "keine große Sache" gewesen.

Der 72-Jährige Simon ("Simon & Garfunkel) ist seit 1992 in dritter Ehe mit der 48 Jahre alten Sängerin verheiratet. Beide haben drei Kinder.