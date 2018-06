Brüssel (AFP) Die NATO hat nach eigenen Angaben keine Hinweise auf einen Abzug russischer Truppen aus den Grenzregionen zur Ukraine. "Wir haben gegenwärtig keine Informationen, die auf einen Abzug russischer Truppen von der ukrainischen Grenze hindeuten", sagte ein NATO-Vertreter am Dienstag in Brüssel. Das Bündnis bleibe bei seiner Forderung an Russland, der Genfer Vereinbarung zu folgen und seine Truppen "zugunsten von Diplomatie und Dialog" aus der Region abzuziehen.

