Ascona (SID) - Radprofi Marcel Kittel hat beim Prolog der Tour de Romandie den dritten Platz belegt. Der Sprintspezialist vom Team Giant-Shimano kam im 5,6 Kilometer langen Zeitfahren zum Auftakt der 68. Rundfahrt durch die Westschweiz auf den dritten Platz, vier Sekunden hinter Tagessieger Michal Kwiatkowski aus Polen (Omega Pharma Quick Step). Zweiter wurde der Australier Rohan Dennis (Garmin-Sharp), Zeitfahrweltmeister Tony Martin (Omega Pharma Quick Step) belegte Rang fünf.

Titelverteidiger und Tour-de-France-Sieger Chris Froome (Sky), der den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag wegen einer leichten Infektion im Brustkorb hatte absagen müssen, kam mit zehn Sekunden Rückstand auf Rang 13.

Die Tour de Romandie ist die Generalprobe für den Giro d'Italia (9. Mai bis 1. Juni) und gilt auch als wichtiger Fingerzeig für die Tour de France. In den vergangenen drei Jahren hatten die Sieger in der Westschweiz jeweils auch den Saisonhöhepunkt in Frankreich gewonnen, vor Froome waren das 2011 Cadel Evans (BMC) und 2012 Bradley Wiggins (Sky).