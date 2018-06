Madrid (AFP) Die Zahl der Arbeitslosen in Spanien ist erstmals seit neun Jahren in einem ersten Quartal gesunken. Von Januar bis März ging die Zahl der gemeldeten Arbeitssuchenden um 2300 zurück, wie das spanische Statistikamt am Dienstag in Madrid mitteilte. Insgesamt waren damit im ersten Quartal 5.933.300 Menschen arbeitslos, das waren mehr als ein Viertel aller Erwerbstätigen. Laut Statistik war es aber das erste Mal seit 2005, das in einem ersten Quartal - üblicherweise ein schlechter Zeitraum für Neueinstellungen - die Zahl der Arbeitslosen zurückging.

