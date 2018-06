Tokio (SID) - Die deutschen Tischtennis-Teams bleiben nach dem zweiten Tag der Mannschafts-WM in Tokio in der Erfolgsspur: Die Männer um Rekordeuropameister Timo Boll ließen dem Auftaktsieg gegen Singapur am Dienstag ein 3:0 gegen Dänemark folgen, die Damen um Bundestrainerin Jie Schöpp bezwangen die Ukraine 3:0 und Tschechien 3:1.

Während die Männer um Einzel-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland) gegen die Dänen kaum Mühe hatten, mussten sich die Frauen im Duell gegen Tschechien mächtig strecken, ehe der dritte Sieg der Gruppenphase feststand.

Einzel-Europameister Ovtcharov gab gegen Jonathan Groth beim 3:1 seinen ersten Satz des Turniers ab. Danach gewann der Weltranglistenneunte Boll (Düsseldorf) gegen Mikkel Hindersson 3:1. Patrick Franziska (Fulda-Maberzell) ließ Morten Rasmussen beim 3:0 keine Chance.

Gegen Tschechien musste Petrissa Solja (Linz) nach dem Auftaktsieg von Irene Ivancan (Berlin) in zwei Einzeln über insgesamt zehn Sätze gehen, ehe sie erst Dana Cechova und danach Iveta Vacenovska mit jeweils 3:2 bezwungen hatte. Im Duell mit der Ukraine hatten Ivancan, Kristin Silbereisen (Berlin) und Sabine Winter (Kolbermoor) ihre Spiele klar gewonnen.

Die Männer von Bundestrainer Jörg Roßkopf spielen am Mittwoch um 10.00 Uhr gegen Kroatien und um 19.30 Uhr gegen Hongkong. Die Damen treffen um 16.30 Uhr (alles MESZ) ebenfalls auf Hongkong.