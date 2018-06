Vilsbiburg (SID) - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl gewann am Dienstagabend auch das zweite Spiel der best-of-five-Serie bei Pokalsieger Rote Raben Vilsbiburg mit 3:2 (25:18, 23:25, 22:25, 25:18, 15:9). In der Serie führt der Hauptrundenzweite mit 2:0, bereits am Samstag (17.30 Uhr) kann der SC den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte vor heimischer Kulisse perfekt machen.

Für den SC ist es die vierte Finalteilnahme in Folge, in den vergangenen drei Jahren hatte sich Dresden aber jeweils dem Schweriner SC geschlagen geben müssen. Der Serienmeister aus Mecklenburg-Vorpommern war in dieser Saison bereits im Viertelfinale gegen die Ladies in Black Aachen gescheitert.