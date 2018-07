Seoul (AFP) Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang seines Quartalsgewinns verzeichnet. In den ersten drei Monaten 2014 sei der Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 8,49 Billionen Won (5,9 Milliarden Euro) gefallen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Samsung hatte bereits im letzten Quartal 2013 ein Minus von sechs Prozent gemeldet - nach zwei Jahren anhaltenden Gewinnwachstums.

