London (SID) - Wimbledonsieger Andy Murray wird auch in diesem Jahr zu den topgesetzten Spielern im Tennis-Mekka gehören. Derzeit belegt der Brite nur Rang acht der Weltrangliste, die Eigenheit der Setzliste im All England Club lässt Murray für das Turnier an der Church Road (23. Juni bis 6. Juli) jedoch einige Plätze nach oben klettern.

Der ausrichtende All England Lawn Tennis Club nimmt sich wie gewohnt die Freiheit, eine eigene Rangliste zu berechnen. Dabei zählen nicht nur die Punkte des ATP- und WTA-Rankings, sondern auch eine Rasen-Rangliste aus den vergangenen beiden Jahren.

"Für Andy Murray heißt das: Als Sieger von Queens und Wimbledon im vergangenen Jahr, sowie als Wimbledonfinalist 2012 hat dieses System großen Einfluss auf seine Position", erklärte Philip Brook, Vorsitzender des All England Lawn Tennis Club, bei einer Pressekonferenz.

Murray hatte im vergangenen Jahr als erster Brite seit 77 Jahren in Wimbledon gewonnen, war daraufhin allerdings - auch durch eine langwierige Rückenverletzung - in der Weltrangliste abgerutscht.