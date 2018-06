München (dpa) - Philipp Kohlschreiber enttäuscht, Jan-Lennard Struff überrascht: Am zweiten Tag des ATP-Turniers in München boten sowohl der bayerische April-Himmel als auch die deutschen Tennisprofis Licht und Schatten.

Vorjahresfinalist Kohlschreiber scheiterte bei der Sandplatzveranstaltung schon in Runde eins gegen Denis Istomin mit 5:7, 6:2, 4:6. Der an Nummer fünf gesetzte Augsburger kassierte damit gegen den in der Weltrangliste um 29 Plätze schlechter eingestuften Usbeken seine erste Erstrundenniederlage 2014.

"Vielleicht fehlt mir momentan das Quäntchen Glück", sagte der 30-Jährige, der 2007 in München noch gewonnen hatte. Sonderlich enttäuscht wirkte er nicht. "Das war ein gutes Spiel von beiden, und am Ende war er kaltschnäuziger." Die Oberschenkelzerrung, die ihn in der Vorwoche zur Aufgabe in Barcelona gezwungen hatte, habe ihn nicht behindert, so Kohlschreiber. "Das Turnier hier lag mir sehr am Herzen. Aber ich habe ein, zwei "big points" nicht gemacht und meine Chancen im dritten Satz nicht genutzt." Zudem habe er am Ende schwach aufgeschlagen.

Neben Kohlschreiber schieden am zweiten Turniertag auch Alexander Zverev beim 1:6, 2:6 gegen den Österreicher Jürgen Melzer und Michael Berrer durch ein 3:6, 5:7 gegen Andreas Seppi aus Italien aus.

Für eine Überraschung hatte dagegen Struff gesorgt, der als Qualifikant gegen den an Nummer sechs gesetzten Spanier Feliciano Lopez mit 6:3, 6:4 die Oberhand behielt. "Ich habe geduldig gespielt und abgewartet", sagte der 24-Jährige aus Warstein, dem im Gegensatz zu seinem iberischen Rivalen auch das nasskalte Wetter entgegen kam. "Ich fühle mich sehr wohl hier." In der Runde der besten 16 trifft er auf den Sieger der am späten Nachmittag geplanten Partie zwischen Peter Gojowczyk aus München und dem Ukrainer Sergej Stachowski.

Für den erst 17 Jahre alten Zverev war Auftaktgegner Melzer eine Nummer zu groß. Der Youngster aus Hamburg hatte nach seinem Junioren-Titel bei den Australian Open eine Wildcard für München bekommen. "Ich habe erst bei 5:2 im zweiten Satz angefangen, Tennis zu spielen", haderte Zverev, der zu nervös auftrat. Danach war er sichtlich angefressen, vor allem weil Turnierdirektor Patrik Kühnen daran geglaubt habe, dass er auch mal ein Spiel gewinnen könne. "Heute habe ich so ziemlich das Gegenteil bewiesen", fand er.

Zverev war neben Tommy Haas eines der Gesichter des Turniers. Einen anderen prominenten Spieler werden die Fans am Aumeisterweg ebenfalls nicht zu Gesicht bekommen: Gael Monfils musste wegen einer Knöchelverletzung absagen. Monfils und Lopez sind damit die nächsten beiden Ex-Top-15-Spieler, die es bei dem mit 485 760 Euro dotierten Sandplatzevent nicht ins Achtelfinale schafften. Am Montag hatte es Ivo Karlovic, Nikolai Dawydenko und Jarkko Nieminen erwischt.