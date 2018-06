München (SID) - Für Tennis-Hoffnung Alexander Zverev ist die Profitour noch eine Nummer zu groß. Der 17-Jährige aus Hamburg unterlag beim ATP-Turnier in München in Runde eins dem Österreicher Jürgen Melzer 1:6, 2:6. Spätestens seit seinem Triumph beim Juniorenturnier der Australian Open gilt Zverev als größtes deutsches Tennistalent und bekam daher eine Wildcard für die BMW Open am Aumeister.

Zverev war nach dem Match gegen seinen 15 Jahre älteren Kontrahenten tief enttäuscht. "Ich habe ziemlich schlecht gespielt und hätte heute wohl auch gegen jeden zweiten Junior verloren", sagte er: "Ich war nervös, es war ja erst beim zweites Match auf der ATP-Tour." Im vergangenen Jahr war Zverev bei seinem Heimturnier in Hamburg ebenfalls mit einer Wildcard an den Start gegangen.

Bundestrainer Carsten Arriens gefiel Zverevs Auftritt trotz der klaren Niederlage. "Er hat keine Hemmungen oder gar Ehrfurcht vor den großen Namen", sagte Arriens dem SID und prophezeite: "Er braucht nicht viele Jahre, um auf der Tour anzukommen. Er wird sich schnell verbessern."

Zverev ist mit deutlichem Abstand die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste, konzentriert sich nach seinem Erfolg in Melbourne allerdings auf den Übergang zum Herrentennis. Woran der 1,96 Meter große Schlaks in Zukunft arbeiten muss, weiß er ganz genau: "Physisch muss ich aufholen, ich bin noch zu dünn. Ich fange jetzt gerade mit dem Krafttraining an."