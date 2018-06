Lugansk (AFP) Nach der Einnahme eines Verwaltungsgebäudes und eines Gebäudes der Staatsanwaltschaft in Lugansk haben rund tausend prorussische Aktivisten am Dienstag auch das Polizeirevier der ostukrainischen Stadt gestürmt. Das berichtete ein AFP-Journalist vor Ort. Unter den Angreifern waren etwa 50 schwer bewaffnete Männer in schwarzen Kampfanzügen oder Uniformen, die Schüsse auf die Fenster des Gebäudes feuerten. Die Polizei setzte Blendgranaten und Tränengas ein.

