Lugansk (AFP) Die Polizeikräfte in der ostukrainischen Stadt Lugansk haben ihr Hauptquartier am Dienstag kampflos prorussischen Milizen überlassen. Die Polizisten verließen am Abend das Gebäude, das von den Milizionären belagert wurde, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. "Haut ab!" schrie eine aufgebrachte Menschenmenge. Die Polizisten kletterten in Busse und fuhren davon.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.