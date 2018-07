Den Haag (AFP) Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) geht Vorwürfen über einen Giftgasangriff in Syrien Mitte April nach. OPCW-Chef Ahmet Üzümcü kündigte am Dienstag in Den Haag an, eine Mission seiner Organisation zur Klärung der Fakten werde schon bald nach Syrien aufbrechen. Die syrische Regierung habe der Mission Schutz in den von ihr kontrollierten Gebieten zugesagt.

