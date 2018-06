Caracas (AFP) In Caracas haben sich rund hundert Studenten an das Tor einer UN-Vertretung in der venezolanischen Hauptstadt gekettet. Die Protestaktion am Montag (Ortszeit) am Büro des UN-Entwicklungsprogramms UNDP im Stadtteil Chacao, einer Hochburg der rechten Opposition im Osten der Hauptstadt, richtete sich gegen Einschränkungen des Demonstrationsrechts. Auf Spruchbändern der Demonstranten stand unter anderem "Wir kämpfen für Zukunft aller".

