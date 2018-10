Kabul (AFP) Afghanische Soldaten haben nach Regierungsangaben einen Angriff von etwa 500 Rebellen auf einen Militärposten an der Grenze zu Pakistan zurückgeschlagen und dabei 60 islamistische Kämpfer getötet. Wie das Verteidigungsministerium in Kabul am Mittwoch mitteilte, waren unter den Angreifern auch aus Pakistan eingesickerte Kämpfer. Der Angriff vom Montagabend im Distrikt Sirok in der Provinz Paktika war demnach der größte seit der ersten Runde der afghanischen Präsidentschaftswahl vor fast vier Wochen. Um die Attacke zurückzuschlagen, forderten die afghanischen Streitkräfte NATO-Luftunterstützung an.

