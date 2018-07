Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April stärker als üblich gesunken. Die Arbeitsagenturen registrierten 2,94 Millionen Jobsuchende, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Das sind 111 000 Erwerbslose weniger als im März und 77 000 weniger als vor einem Jahr. Ein Rückgang sei nach den Wintermonaten normal, erläuterte die Bundesagentur. In diesem Jahr falle er aber relativ kräftig aus. Grund hierfür seien vor allem die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen, sagte BA-Vorstandschef Frank-Jürgen Weise.

