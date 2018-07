Köln (SID) - Die s.Oliver Baskets Würzburg müssen in der Basketball-Bundesliga im Kampf um den Klassenerhalt ohne Jason Boone auskommen. Der US-Center wurde wegen einer "Tätlichkeit in einem minderschweren Fall" für ein Spiel gesperrt und fehlt am Donnerstag (15.00 Uhr) gegen medi Bayreuth. Würzburg muss das Spiel gewinnen und darauf hoffen, dass die Walter Tigers Tübingen zeitgleich gegen Phoenix Hagen (Sport1) verlieren. Nur so ist der Klassenerhalt zu schaffen.

"Da wir schon auf die beiden Verletzten Sebastian Betz und Maxi Kleber verzichten müssen, ist diese Entscheidung vor diesem entscheidenden Spiel für uns natürlich besonders bitter", sagte Geschäftsführer Steffen Liebler: "Wir sind ganz sicher, dass Jason Boone weder eine Unsportlichkeit noch eine Tätlichkeit begangen hat."

Boone hatte Akeem Vargas am Sonntag im Spiel bei Alba Berlin (75:84) nach Ansicht des Schiedsrichters mit einer Hand vor die Brust gestoßen und war disqualifiziert worden. Neben der Sperre wurde der 28-jährige Boone mit einer Geldstrafe von 2500 Euro belegt.