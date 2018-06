Dallas (SID) - Der deutsche NBA-Superstar Dirk Nowitzki hat mit Fassungslosigkeit auf den Rassismus-Skandal um die Los Angeles Clippers und deren Besitzer Donald Sterling reagiert. "Das ist enttäuschend, dass die NBA im Jahr 2014 noch einen Klubbesitzer hat, der so eine Weltanschauung hat", sagte der 35-Jährige von den Dallas Mavericks dem Internetportal derwesten.de.

Für den Klub aus L.A. sei es "schade", die Clippers hätten "eine Riesenmannschaft und eine tolle Saison gespielt und müssen sich jetzt mit so etwas abgeben", sagte Nowitzki: "Es lenkt schon deutlich von den Play-offs ab. Ärgerlich, weil es bislang unglaublich, so knapp und spannend war, wie eigentlich noch nie zuvor."

Der 80-jährige Sterling hatte sich im Gespräch mit seiner Freundin diskriminierend gegenüber Schwarzen geäußert, ein Promi-Portal hatte die Aufnahme am Wochenende öffentlich gemacht. Die Clippers führen in der best-of-seven-Serie gegen die Golden State Warriors 3:2.

Nowitzki und die Mavericks kämpfen gegen die favorisierten San Antonio Spurs um den Einzug in die nächste Runde. Derzeit steht es 2:2. An den Kritikern ließ der Würzburger kein gutes Haar: "Auf die Experten kannst du überhaupt nichts geben. Die haben vor der Serie gesagt, dass wir 0:4 verlieren. Das kannst du jetzt mal schön in der Pfeife rauchen."