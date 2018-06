Peking (AFP) Bei einem Besuch in der westlichen Unruhe-Provinz Xinjiang hat Chinas Präsident Xi Jinping zu einer Verstärkung des "Anti-Terror-Kampfes" aufgerufen. Es bedürfe "effektiver Methoden zum Umgang mit gewalttätigen und terroristischen Kriminellen", sagte Xi am Mittwoch in der Stadt Kashgar laut der Staatszeitung "China Daily". Das Training der Sicherheitskräfte müsse "echte Gefechte" simulieren. "Schwitzt mehr in Friedenszeiten, um weniger in Kriegszeiten zu bluten", sagte Xi und nannte Xinjiang "die Frontlinie" im Kampf gegen Terrorismus und zur Bewahrung der Stabilität.

