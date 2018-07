Berlin (AFP) Der frei werdende Posten bei den sogenannten Wirtschaftsweisen soll erneut mit einer Frau besetzt werden. Das Kabinett schlug am Mittwoch in Berlin vor, die Finanzmarktforscherin Isabel Schnabel in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu berufen, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Schnabel soll die Nachfolge von Claudia Buch antreten, die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank wird und dem Sachverständigenrat ab Mai nicht mehr angehört.

