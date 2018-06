London (AFP) Der Technologiekonzern Siemens will nicht nur die Energiesparte des französischen Konzerns Alstom kaufen, sondern auch das Gasturbinengeschäft von Rolls-Royce. Der britische Konzern bestätigte in der Nacht zum Mittwoch Berichte, wonach darüber mit Siemens verhandelt werde. Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen, Rolls-Royce werde zu gegebener Zeit weitere Angaben machen. Das "Manager Magazin" hatte am Montag berichtet, Siemens wolle in der kommenden Woche einen Zukauf im Energiebereich ankündigen. Er werde deutlich kleiner ausfallen als das mögliche Alstom-Geschäft.

