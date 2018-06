Wellington (AFP) Nach einer Segeltour vor der Küste Neuseelands werden drei Deutsche seit fast zwei Wochen vermisst. Die Polizei mache sich "sehr große Sorgen" um die Bootsinsassen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Bei den Vermissten handelt es sich demnach um zwei 19-jährige Frauen aus Görlitz in Sachsen und einen 33-jährigen Mann. Sie waren am 16. April an Bord eines 7,5 Meter langen Boots von Bluff im Süden der Südinsel Neuseelands in See gestochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.