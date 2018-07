Stuttgart (AFP) Die geplanten schärferen Regelungen für Selbstanzeigen von Steuersündern nehmen konkrete Gestalt an. Eine Gruppe aus sieben Ministern und Staatssekretären der Länder und des Bundesfinanzministeriums einigte sich am Mittwoch in letzten noch offenen Punkten, wie das baden-württembergische Finanzministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Es sollen demnach höhere Strafzuschläge gelten.

