Hamburg (dpa) - Demonstrationen der linken Szene in der Walpurgisnacht: Jeweils mehrere hundert Menschen sind am Abend in Berlin und Hamburg auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt kamen 1500 Teilnehmer zusammen zur "Antikapitalistischen Walpurgisnacht". Rund 2400 Polizisten aus mehreren Bundesländern waren im Einsatz. In Hamburg richtete sich der Protest gegen Einwanderungsbeschränkungen. Im Umfeld von Walpurgisnacht und 1. Mai hatte es in vergangenen Jahren immer wieder Krawalle gegeben, zuletzt aber in geringerem Ausmaß.

