Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den früheren Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden einem Bericht zufolge nicht nach Deutschland einreisen lassen, um ihn hier vom NSA-Untersuchungsausschuss befragen zu lassen. Das sei das Ergebnis eines Rechtsgutachtens, an dem das Innen- und Justizministerium sowie das Auswärtige Amt beteiligt waren, berichtete die "Bild am Sonntag" am Mittwoch vorab aus ihrer Ausgabe zum 1. Mai. Die Stellungnahme der Bundesregierung soll dem Untersuchungsausschuss offiziell am Freitag übergeben werden.

