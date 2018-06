Washington (AFP) Ein Deutscher ist in der US-Hauptstadt Washington wegen Mordes an seiner mehr als vier Jahrzehnte älteren Ehefrau zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Gericht legte das Strafmaß für Albrecht Muth am Mittwoch nach Justizangaben auf 50 Jahre fest. Eine Jury hatte den gebürtigen Kölner bereits Mitte Januar schuldig gesprochen. Die Geschworenen sahen es damals als erwiesen an, dass Muth im Sommer 2011 die 91-jährige deutsche Publizistin Viola Drath erwürgt hatte.

