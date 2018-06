Berlin (AFP) Die Erdbeersaison in Deutschland hat offiziell begonnen - und zwar früher als in anderen Jahren, wie der Deutsche Bauernverband (DBV) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bis in den August hinein könnten die Früchte nun verzehrt werden, wenn die Witterung weiter mitspiele. Dem Verband zufolge verzehrt jeder Bürger im Schnitt 3,5 Kilogramm Erdbeeren pro Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.