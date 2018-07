Berlin (AFP) Der Einsatz der Bundeswehr vor der Küste Somalias zur Bekämpfung der Piraterie soll nach dem Willen der Bundesregierung ein weiteres Jahr fortgesetzt werden. Das Kabinett beschloss am Mittwoch die Verlängerung der deutschen Beteiligung an der EU-geführten Operation Atalanta, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch vor Journalisten in Berlin sagte. Die Obergrenze des Mandats soll demnach von 1400 Soldaten auf 1200 reduziert werden, derzeit sind gut 360 Soldaten im Einsatz. Der Bundestag muss der Verlängerung bis zum 31. Mai 2015 noch zustimmen.

