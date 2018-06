Dubai (AFP) Der Schlagzeuger der deutschen Gruppe Scorpions, James Kottak, sitzt in Dubai wegen des Vorwurfs der "Beleidigung des Islam" im Gefängnis. Der Musiker mit US-Pass sei bereits seit fast einem Monat hinter Gittern, berichteten die Medien des Emirats am Mittwoch. Am Dienstag verurteilte ihn demnach ein Gericht zu einem Monat Haft - Kottak werde also bald wieder in die Freiheit entlassen werden, hieß es.

