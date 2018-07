Frankfurt/Main (AFP) Unternehmen und Verbraucher in der Eurozone fragen erstmals seit Jahren wieder mehr Kredite nach. Im ersten Quartal dieses Jahres sei die Nachfrage nach Darlehen erstmals seit Anfang 2011 wieder gestiegen, erklärte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch. Sie erwarte eine weiter kräftig steigende Nachfrage im zweiten Quartal. Die EZB befragt Banken in der Eurozone vierteljährlich zu ihrer Kreditvergabe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.