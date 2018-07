Havanna (AFP) Die EU hat am Dienstag Verhandlungen über ein Abkommen für einen politischen Dialog mit der kubanischen Regierung aufgenommen. Kubas Delegation unter Führung von Vize-Außenminister Abelardo Moreno kam in der Hauptstadt Havanna mit Vertretern der EU zusammen, unter ihnen der Amerika-Beauftragte Christian Leffler und der EU-Botschafter in Kuba, Herman Portocarrero. Bei dem zweitägigen Treffen soll ein Fahrplan für die weiteren Verhandlungsrunden festgelegt werden, die abwechselnd in Brüssel und in Havanna stattfinden sollen, wie aus EU-Kreisen verlautete.

