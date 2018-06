Kiew (dpa) - Die seit fast einer Woche in der Ostukraine festgehaltenen Militärbeobachter können auf eine baldige Freilassung hoffen. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte laut Agentur Interfax in Minsk, er setze darauf, dass die Militärs die Region ungehindert verlassen könnten. Eine Lösung der Geiselnahme stellten auch die prorussischen Separatisten in Aussicht, die die OSZE-Beobachter - darunter vier Deutsche in ihre Gewalt gebracht hatten. Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin kritisierte die Entsendung der Militärs in die Ostukraine als "Dummheit".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.