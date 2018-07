Straßburg (AFP) Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, hat in Kiew dafür geworben, bei der Ausarbeitung der neuen ukrainischen Verfassung die Zivilgesellschaft möglichst breit einzubeziehen. Nach Angaben seines Sprechers Daniel Holtgen plädierte Jagland am Mittwoch dafür, auch Vertreter der russischsprachigen Minderheit zu beteiligen. Der Norweger habe zudem betont, bei dem Verfassungsprozess müsse auch der "schweigenden Mehrheit" in der Ostukraine, die sich nicht an den Aktionen der prorussischen Separatisten beteilige, eine Stimme gegeben werden.

