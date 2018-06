Washington (dpa) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht wegen der internationalen Sanktionen im Zuge der Ukraine-Krise eine Rezessionsgefahr für Russland. Ein anhaltender Konflikt könne zu zusätzlichen Strafmaßnahmen und einem weiteren Vertrauensverfall führen.

Dies könnte die Investitionen und das Wachstum weiter schmälern, erklärten die Washingtoner Krisenhelfer. Für dieses Jahr werde der Wachstumsausblick für Russland von 1,3 auf 0,2 Prozent gesenkt. Die russische Zentralbank wurde ermutigt, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, um der Krise entgegenzuwirken.

Für den Mittwochabend wurde auch eine Entscheidung im IWF-Exekutivrat über Milliarden-Hilfen für die Ukraine erwartet. Es geht dabei um die Freigabe von geplanten Krediten in Höhe von 14 bis 18 Milliarden Dollar (10 bis 13 Mrd Euro) für die kommenden zwei Jahre.

Dafür würden die Zusagen über vereinbarte Reformen und Sparmaßnahmen vonseiten der ukrainischen Übergangsregierung überprüft, hieß es in Washington. Der IWF erwarte, dass nach einer Freigabe des Programms weitere Hilfsgelder in Höhe von rund 15 Milliarden Dollar aus anderen internationalen Quellen in das wirtschaftlich und finanziell angeschlagene Land fließen.

